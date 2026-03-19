Бурная личная жизнь, вражда с Кадышевой, СВО: как живет Надежда Бабкина

19 марта народной артистке России Надежде Бабкиной исполняется 76 лет. Как сложилась личная жизнь певицы, что известно об ее отношении к СВО?

Какие последние новости выходили о Бабкиной

Накануне сообщалось, что в Московском государственном академическом театре «Русская песня» 19 марта состоится специальный показ музыкально-драматического спектакля «Бабий бунт в нашем колхозе» (12+). Событие приурочено ко дню рождения Бабкиной.

Спектакль основан на произведениях Михаила Шолохова и погружает зрителей в донскую казачью станицу начала XX века. Сюжет вращается вокруг женского «бунта», где героини борются за право быть услышанными. Надежда Бабкина выйдет на сцену в роли Марфы — жены председателя.

«Для меня, как для артистки, нет никого роднее моих зрителей. Именно поэтому я неизменно выхожу на сцену своего театра 19 марта, чтобы этот праздник стал общим», — сказала Бабкина.

Также в честь события запланирована тематическая фотовыставка, интерактив с залом и вынос праздничного торта на сцену.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин наградил народную артистку Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду присудили за многолетнюю работу и вклад в развитие российской культуры и искусства.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом „За заслуги перед Отечеством“ ІІІ степени Бабкину Надежду Георгиевну», — говорится в документе.

Как сложилась личная жизнь Бабкиной

Недавно Надежда Бабкина публично подтвердила, что воссоединилась со своим бывшим гражданским мужем Евгением Гором. Заявление прозвучало на съемках телешоу «Дуэты», где артисты вместе исполнили песню «Там, где клен шумит».

Артистка призналась, что совместное выступление стало для нее сюрпризом. По правилам проекта участники до последнего момента не знают, с кем выйдут на сцену. Исполнительница отметила, что даже не предполагала, что петь придется именно с Гором.

«Когда открывается эта стена, то видишь своего человека, с которым утром завтракали, но он почему-то раньше уехал. Говорит, на работу. Ну, на работу так на работу. Мы вместе уже больше 23 лет. Нас все время разводят. А у нас все хорошо! Секрет — любовь и понимание», — сказала газете Бабкина.

Бабкина завязала романтические отношения с Гором в 2003 году, он младше ее на 30 лет. Их знакомство произошло в Саратове на конкурсе молодых исполнителей, где звезда выступала в роли члена жюри. Артистка неоднократно отрицала слухи о том, что ее партнер использует ее известность в своих интересах.

Надежда Бабкина была официально замужем однажды. В 1974 году она обручилась с барабанщиком ВИА «Самоцветы» Владимиром Заседателевым. У пары в 1975 году родился сын Даниил. Незадолго до родов она пережила измену супруга.

Бабкина отметила, что осталась рядом с Заседателевым ради сына. Но спустя 17 лет брака супруги развелись.

Как бабкина относится к СВО

Надежда Бабкина полагает, что артисты, выразившие несогласие с проведением спецоперации, избегают поездок в Донбасс из-за страха.

«Трусят. А потом боятся извиниться», — комментировала исполнительница.

Она подчеркнула, что критиковать проще, чем «поехать, посмотреть, поучаствовать и занять четкую позицию».

В июне 2023 года исполнительница посетила учебный центр Кубанского казачьего войска. Там она выступила перед военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции. В рамках фестиваля-марафона «Песни России» певица также провела встречу с солдатами.

«Удалось пообщаться с бойцами, которые отправятся на передовую 5 июля. Это очень важно — просто поговорить, сказать напутственные слова, поддержать, благословить», — делилась артистка в соцсетях.

Помимо этого, исполнительница приезжала с концертами в новые регионы и военные госпитали и много общалась с солдатами.

Правда ли, что Бабкина «воевала» с Кадышевой

В 2011 году на пресс-конференции в Приморском крае Бабкина высказала журналистам свое мнение о том, что она единственная истинная исполнительница народной песни, и охарактеризовала творчество Кадышевой как «попсу».

Надежда Георгиевна также раскритиковала концертные наряды Кадышевой. «Безобразно одетая. Я не понимаю, кто у них художник по костюмам, но это носить стыдно! И еще при этом говорить, что она исполняет народный жанр. Зачем позорить-то? Народ никогда так не одевался, народ никогда не выставлял себя так пошло», — добавила художественный руководитель ансамбля «Русская песня».

Кадышева ответила коллеге в эфире одной из программ. Она отметила, что Бабкина хоть и ведет «Модный приговор», но так и не научилась разбираться в трендах.

Позднее Надежда Георгиевна выразила категорическое требование к организаторам фестиваля в Крыму. Она настаивала на исключении Кадышевой из программы мероприятия.

«Бабкина выставила нам условия. Она нервно кричала в трубку и требовала, чтобы Кадышевой не было в ялтинских краях, иначе она отказывается принять участие в конкурсе», — рассказал менеджер московского представительства «Крым Мьюзик Фест».

С тех пор считается, что Бабкина и Кадышева воюют друг с другом. Супруг Кадышевой Александр Костюк не подтвердил эту информацию в беседе с NEWS.ru.

«У людей, которые занимаются своим делом, нет времени на сплетни и вражду. Обе певицы занимают свою нишу на российской эстраде и выполняют важную миссию по популяризации русской песни», — сказал Костюк.

