В личной жизни Бабкиной произошел неожиданный поворот

Певица Надежда Бабкина публично подтвердила, что воссоединилась со своим бывшим гражданским мужем Евгением Гором, сообщает KP.RU. Заявление прозвучало на съемках телешоу «Дуэты», где артисты вместе исполнили песню «Там, где клен шумит».

Артистка призналась, что совместное выступление стало для нее сюрпризом. По правилам проекта участники до последнего момента не знают, с кем выйдут на сцену. Исполнительница отметила, что даже не предполагала, что петь придется именно с Гором.

Когда открывается эта стена, то видишь своего человека, с которым утром завтракали, но он почему-то раньше уехал. Говорит, на работу. Ну, на работу, так на работу. Мы вместе уже больше 23 лет. Нас все время разводят. А у нас все хорошо! Секрет — любовь и понимание, — сказала газете Бабкина.

Ранее певица рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что в новогодние каникулы перестала выходить из дома. Она отметила, что такой отдых — ее единственная слабость. Артистка добавила, что сейчас с удовольствием возвращается к работе.