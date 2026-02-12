Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 12:08

В личной жизни Бабкиной произошел неожиданный поворот

Бабкина публично воссоединилась с бывшим гражданским мужем Гором

Надежда Бабкина Надежда Бабкина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Надежда Бабкина публично подтвердила, что воссоединилась со своим бывшим гражданским мужем Евгением Гором, сообщает KP.RU. Заявление прозвучало на съемках телешоу «Дуэты», где артисты вместе исполнили песню «Там, где клен шумит».

Артистка призналась, что совместное выступление стало для нее сюрпризом. По правилам проекта участники до последнего момента не знают, с кем выйдут на сцену. Исполнительница отметила, что даже не предполагала, что петь придется именно с Гором.

Когда открывается эта стена, то видишь своего человека, с которым утром завтракали, но он почему-то раньше уехал. Говорит, на работу. Ну, на работу, так на работу. Мы вместе уже больше 23 лет. Нас все время разводят. А у нас все хорошо! Секрет — любовь и понимание, — сказала газете Бабкина.

Ранее певица рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что в новогодние каникулы перестала выходить из дома. Она отметила, что такой отдых — ее единственная слабость. Артистка добавила, что сейчас с удовольствием возвращается к работе.

Россия
Надежда Бабкина
мужья
певицы
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремля рассказали о позиции Путина по месту встречи с Зеленским
«При желании можно»: в Кремле заговорили о контактах Путина с Макроном
Песков заявил о расколе Европы из-за России
«Это титан»: Резник, Барщевский, Москалькова прощаются с адвокатом Падвой
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости
Москалькова вспомнила, как гениальное чутье Падвы спасло человека от тюрьмы
Экономист раскрыл, как мошенники оформляют кредиты по старым номерам
Зеленский приказал составить международные договоры о гарантиях Украине
Песков назвал причину ограничения работы WhatsApp в России
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.