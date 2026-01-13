«Чтобы никто не доставал»: Бабкина раскрыла, как провела новогодний отпуск Бабкина заявила, что на новогодних праздниках не выходила из дома

Певица Надежда Бабкина рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что в новогодние каникулы перестала выходить из дома. Она отметила, что такой отдых — ее единственная слабость.

Я первые несколько недель отпуска вообще практически не выходила из дома, просто валялась. Это моя единственная слабость, больше ничего не надо. Отмокнуть, полежать, что-нибудь перекусить, опять рухнуть. И чтобы никто не доставал, — сказала Бабкина.

Артистка добавила, что сейчас с удовольствием возвращается к работе. Она также поинтересовалась у подписчиков, как они провели новогодние праздники.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду присудили за многолетнюю работу и вклад в развитие российской культуры и искусства.

Кроме того певица рассказывала, что интерес к народным элементам одежды связан с желанием людей стать ближе к их национальной культуре. Художественный руководитель театра «Русская песня» положительно оценила возвращение моды на кокошники.