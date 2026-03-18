18 марта 2026 в 10:13

Кровожадные насекомые начали появляться в Центральной России

Слепни начали появляться в Центральной России из-за теплой погоды в марте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Из-за теплого марта в Центральной России начали появляться слепни раньше положенного срока, передает Telegram-канал SHOT. Эти насекомые обычно выходят из личинок в апреле. Однако в текущем году высокая влажность и быстрый рост температуры ускорили их развитие.

В Тверской области зафиксированы первые появления слепней. Эти насекомые наносят болезненные укусы, разрезая кожу своими хоботками. После укусов часто наблюдаются покраснение, отек, зуд и жжение в области поражения. У некоторых людей могут развиться аллергические реакции, включая отек Квинке. В редких ситуациях укус слепня способен привести к серьезным осложнениям. Энтомологи предупреждают, что слепни наиболее активны в конце июня и начале июля.

Ранее эксперты предупредили о возможном увеличении популяции комаров и раннем начале сезона активности клещей этой весной. Причина — снежная и холодная зима, которая создала благоприятные условия для выживания насекомых и сохранения популяции паукообразных. При этом повышенной активности змей и летучих мышей в этом сезоне ожидать не стоит, поскольку аномально теплая зима для их активности не характерна.

