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15 июня 2026 в 01:30

Еще две короткие рабочие недели ожидают россиян в 2026 году

ТАСС: в ноябре и декабре 2026 года россиян ожидают короткие рабочие недели

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В ноябре и декабре россиян ждут еще две короткие рабочие недели, следует из производственного календаря, изученного ТАСС. Первая из них продлится со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября, а в середине недели страна отметит День народного единства.

В конце года граждан ожидает трехдневная рабочая неделя — с 28 по 30 декабря. Уже с четверга, 31 декабря, начнутся продолжительные новогодние праздники.

Последние месяцы года будут менее загружены рабочими днями благодаря государственным праздникам. Удлиненные выходные позволят россиянам спланировать отдых и подготовку к торжествам.

Ранее сообщалось, что свыше 50% жителей России готовы перейти на сокращенную рабочую неделю при условии изменений в организации труда. Большинство потратили бы его на отдых, общение с близкими, хобби и короткие поездки.

До этого стало известно, что в четвертом квартале прошлого года число сокращений в России выросло на 59%. Росстат подсчитал, что за три месяца число уволенных выросло до 32,6 тыс. Соответствующее число росло постепенно на протяжении года, с 21,8 тыс. человек в первом квартале. Чаще всего работников увольняли в сферах госуправления и обеспечения безопасности, соцобеспечения (4,9 тыс. человек), здравоохранения и соцуслуг (4,6 тыс.) и образования (3,8 тыс.).

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