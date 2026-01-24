Свыше половины россиян готовы к четырехдневке

Свыше 50% жителей России готовы перейти на сокращенную рабочую неделю при условии изменений в организации труда, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса. Большинство потратили бы его на отдых, общение с близкими, хобби и короткие поездки.

50,8% выразили готовность перейти на четырехдневную рабочую неделю, но при определенных условиях. Если бы дополнительный выходной все же появился, 43,8% посвятили бы его отдыху и восстановлению сил, 32,6% — общению с семьей и друзьями, 13,7% — хобби и спорту, а 9,9% — небольшим путешествиям, — поясняют исследователи.

Среди условий для перехода на укороченную неделю участники назвали: улучшение планирования, сокращение отчетности и меньше совещаний. При этом 49,2% сомневаются, что смогут выполнять тот же объем работы за четыре дня.

Ранее опрос показал, что средний срок работы представителей поколения зумеров на одном месте снизился до 1,8 года, а многие из них считают отношения с работодателями «ситуативными». Молодые люди часто отдают предпочтения сиюминутным выгодам и гибкости при трудоустройстве.