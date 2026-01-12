Зумеры стали реже задерживаться на одном рабочем месте

Средний срок работы представителей поколения зумеров на одном месте снизился до 1,8 года, а многие из них считают отношения с работодателями «ситуативными», сообщили в New York Post (NYP). Эксперт по психическому здоровью на рабочем месте Кристина Мюллер отметила, что молодые люди часто отдают предпочтения сиюминутным выгодам и гибкости при трудоустройстве.

Поколение Z, в отличие от предыдущих поколений, не готово оставаться на работе, которая противоречит их ценностям, даже если это означает нестабильность, — подчеркнула специалист.

Результаты исследования издания также показали, что 47% опрошенных зумеров готовы уволиться в течение года. Также почти каждый четвертый заявил, что может это сделать без предупреждения.

До этого сообщалось, что самые оптимистичные прогнозы относительно роста своих доходов в 2026 году демонстрируют зумеры, они хотят зарабатывать в среднем 125 тыс. рублей. В опросе наблюдается четкая зависимость: чем моложе респондент, тем более высокий уровень дохода он планирует иметь в этом году. При этом миллениалы более скромны в своих ожиданиях: они рассчитывают на среднюю зарплату в районе 114 тыс. рублей.