Россиянам назвали самое психически здоровое поколение

Внуки зумеров имеют все шансы стать наиболее ментально здоровым поколением среди россиян, заявил Общественной Службе Новостей психолог Дмитрий Кудряшов. По его словам, нынешняя молодежь корректирует свое психологическое состояние с помощью терапии и антидепрессантов, однако полностью его не уравновешивает.

У внуков текущей молодежи шансов на психическое здоровье сильно больше, чем у предшествующих им поколений. Современные люди испытывают больше медицинской и экологической нагрузки. Общая обстановка на них больше давит, чем на предыдущие поколения. Но при этом, благодаря психологическому просвещению, терапии и фармакологии, у них больше шансов справиться с этой нагрузкой. И это может передаваться дальше в более здоровых формах, — отметил Кудряшов.

Как отметил специалист, признаки, указывающие на то, что будущие поколения будут более психологически здоровыми, есть уже сейчас. Это прослеживается в современных детях. Он добавил, что молодежь воспринимает психотерапию положительно, россияне среднего возраста часто относятся к ней неоднозначно, а представители старшего поколения — с недоверием.

Ранее нейропсихолог Сусанна Баринова заявила, что для успешного начала самостоятельной жизни подросткам необходимо уметь защищать личные границы. По ее словам, отсутствие данного навыка сопряжено с риском оказаться в положении человека, которого используют.