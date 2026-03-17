17 марта 2026 в 16:44

Россиянам назвали самое психически здоровое поколение

Психолог Кудряшов: внуки зумеров могут стать самым ментально здоровым поколением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Внуки зумеров имеют все шансы стать наиболее ментально здоровым поколением среди россиян, заявил Общественной Службе Новостей психолог Дмитрий Кудряшов. По его словам, нынешняя молодежь корректирует свое психологическое состояние с помощью терапии и антидепрессантов, однако полностью его не уравновешивает.

У внуков текущей молодежи шансов на психическое здоровье сильно больше, чем у предшествующих им поколений. Современные люди испытывают больше медицинской и экологической нагрузки. Общая обстановка на них больше давит, чем на предыдущие поколения. Но при этом, благодаря психологическому просвещению, терапии и фармакологии, у них больше шансов справиться с этой нагрузкой. И это может передаваться дальше в более здоровых формах, — отметил Кудряшов.

Как отметил специалист, признаки, указывающие на то, что будущие поколения будут более психологически здоровыми, есть уже сейчас. Это прослеживается в современных детях. Он добавил, что молодежь воспринимает психотерапию положительно, россияне среднего возраста часто относятся к ней неоднозначно, а представители старшего поколения — с недоверием.

Ранее нейропсихолог Сусанна Баринова заявила, что для успешного начала самостоятельной жизни подросткам необходимо уметь защищать личные границы. По ее словам, отсутствие данного навыка сопряжено с риском оказаться в положении человека, которого используют.

общество
зумеры
молодежь
психологи
