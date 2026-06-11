Росатом раскрыл, как идет строительство термоядерного реактора во Франции Росатом: на площадке строительства ИТЭР во Франции установили оборудование

Российские специалисты установили важное оборудование на строительной площадке будущего Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции, сообщили в Росатоме. Поставку обеспечил Проектный центр ИТЭР, передает ТАСС.

Критически важные для пуска и успешной работы реактора отечественные системы, включая комплекс вспомогательного оборудования, были успешно смонтированы группой специалистов в рамках выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР. Гиротронные комплексы были доставлены в Организацию ИТЭР (Сен-Поль-ле-Дюранс, Франция) в 2022 году, их изготовило АО НПП «Гиком», а поставку обеспечил Проектный центр ИТЭР, — уточнили в госкорпорации.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что у России нет недружественных стран в атомной сфере. Он отметил, что корпорация видит интерес Южной Кореи к сотрудничеству по Северному морскому пути (СМП).

До этого Лихачев заявил, что целью Росатома является вхождение в группу мировых лидеров гонки по развитию квантовых вычислений. По его словам, Россия уже вышла из аутсайдеров и занимает «коллективное третье место» в мировой гонке.