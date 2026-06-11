Израиль депортировал журналистку из Франции с пожеланием «счастливого пути» Израиль депортировал французскую журналистку из-за ее позиции по Палестине

Власти Израиля депортировали французскую журналистку Алис Фруссар, не пустив ее в страну из-за позиции по палестино-израильскому конфликту, заявил министр по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом Амихай Шикли в соцсети X. Фруссар, которая последние шесть лет жила и работала в регионе, была возвращена ближайшим рейсом в Париж.

Как и другие подстрекатели до нее, Алис Фруссар тоже поняла, что мы изменили правила игры. Любой, кто поддерживает [палестинское движение] ХАМАС и движение бойкотов, дивестирования и санкций против Государства Израиль, не въедет в него. Счастливого пути! — написал Шикли.

По данным министерства, Фруссар прибыла в Израиль утром 11 июня для продолжения долгосрочной работы. На пограничном контроле выяснилось, что журналистка допускала якобы враждебные высказывания в отношении еврейского государства. В частности, она называла события 7 октября требующими рассмотрения в контексте, действия израильской армии в секторе Газа — резней, а Государство Израиль обвиняла в политике апартеида.

Фруссар — известная во Франции журналистка, которая сотрудничает с радиостанцией RFI, газетами Le Figaro и Mediapart, а также телеканалом TV5Monde. Решение о запрете на въезд было принято по рекомендации Министерства по делам диаспоры и одобрено Управлением населения и иммиграции Израиля.

Ранее Израиль уже отказывал во въезде в страну лицам, которых Шикли считал враждебными еврейскому государству. В частности, подобная мера была применена в отношении американской пропалестинской активистки Линды Сарсур.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не сможет ввести масштабные санкции против Израиля из-за разногласий между странами-членами. Она уточнила, что даже новые ограничительные меры, которые готовит Еврокомиссия, вряд ли получат поддержку всех государств.