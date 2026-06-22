Израиль заявил, что убил причастного к атаке 7 октября командира ХАМАС ЦАХАЛ ликвидировала причастного к атаке 7 октября командира ХАМАС Абу Мустафа

Армия обороны Израиля совместно со Службой общей безопасности ликвидировала командира спецподразделения «Нухба» палестинского движения ХАМАС Заки Юссефа Махмуда Абу Мустафу, участвовавшего в нападении на киббуц Нир-Оз 7 октября 2023 года, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Удар был нанесен по югу сектора Газа.

В пятницу Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности нанесли удары по югу сектора Газа, ликвидировав <...> Заки Юссефа Махмуда Абу Мустафу, командира бригады «Нухба» ХАМАС, — говорится в публикации.

Военные отметили, что Абу Мустафа в последние месяцы играл ключевую роль в восстановлении сил ХАМАС в анклаве и участвовал в атаках на израильских военных. Министр обороны Исраэль Кац и премьер Биньямин Нетаньяху уже заявляли, что присутствие ЦАХАЛ в буферных зонах Ливана, Сирии и Газы исключает повторение атак по сценарию 7 октября.

Ранее начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир указывал, что перемирие с ливанским движением «Хезболла» является хрупким. По его словам, которые приводит армейская пресс-служба, военные должны быть готовы к возобновлению боев. Военачальник подчеркнул, что целью ЦАХАЛ в Ливане остается защита населенных пунктов на севере Израиля.