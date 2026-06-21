«Переход в наступление»: ЦАХАЛ готова возобновить бои в Ливане Генштаб ЦАХАЛ назвал перемирие в Ливане хрупким и призвал быть готовыми к боям

Перемирие с ливанским движением «Хезболла» является хрупким, заявил на встрече с командирами ЦАХАЛ начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. По его словам, которые приводит армейская пресс-служба, военные должны быть готовы к возобновлению боев. Военачальник подчеркнул, что целью ЦАХАЛ в Ливане остается защита населенных пунктов на севере Израиля.

Объявленное перемирие является хрупким, и мы должны быть готовы к возобновлению боевых действий для нейтрализации угроз и быстрого перехода в наступление, если потребуется. Все ресурсы ЦАХАЛ выделены на это, — отметил он.

До этого сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии прекратить огонь в Ливане. Решение принято на фоне подготовки переговоров между США и Ираном, а также в условиях давления на израильское руководство со стороны администрации американского президента Дональда Трампа.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что военные ликвидировали в секторе Газа двух боевиков ХАМАС, которые занимались денежными переводами внутри финансовой сети группировки. По данным ЦАХАЛ, убитые перевели более 500 млн шекелей (около 12 млрд рублей) военному крылу организации.