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20 июня 2026 в 18:42

Нетаньяху отдал важный приказ под натиском Трампа

Нетаньяху отдал приказ армии Израиля прекратить огонь в Ливане

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии прекратить огонь в Ливане, сообщает 12-й израильский канал. По данным источника, решение принято на фоне подготовки переговоров между США и Ираном, а также в условиях давления на израильское руководство со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив. Эти меры приняты в ответ на продолжение боевых действий в Ливане со стороны Израиля. Иран также обвинил США в «вопиющем» нарушении обещаний.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация в Ливане вызывает у Евросоюза глубокую обеспокоенность. По ее словам, Израиль должен соблюдать суверенитет и территориальную целостность Ливана.

Ранее сообщалось, что из-за атак Израиля на Ливан за сутки не менее 47 человек погибли, 97 пострадали. Среди раненых есть дети и женщины. ЦАХАЛ нанесла удары по населенным пунктам в долине Бекаа и провинции Набатия.

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