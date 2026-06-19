Раскрыто число жертв израильских атак на Ливан за последние сутки Минздрав Ливана: 47 человек погибли из-за атак Израиля за последние сутки

Не менее 47 человек погибли, 97 пострадали из-за атак Израиля на Ливан за последние сутки, сообщил Минздрав арабской республики. Среди раненых есть дети и женщины. ЦАХАЛ нанесла удары по населенным пунктам в долине Бекаа и провинции Набатия.

Авиаудары были нанесены по населенным пунктам в провинции Набатия и долине Бекаа, в результате убиты 47 граждан и ранены 97, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив будет жестко реагировать на любые удары со стороны отрядов движения «Хезболла» по своим военнослужащим в Ливане. Глава правительства добавил, что страна не планирует выводить войска из южной части соседнего государства.

До этого стало известно, что бойцы ливанского движения «Хезболла» провели масштабную серию из 28 боевых операций против израильской армии в течение воскресенья, 14 июня. Под удары попали живая сила, военная техника, а также артиллерийские позиции противника на юге Ливана, сообщила пресс-служба движения. Эти действия стали ответом на нарушение Израилем режима прекращения огня.