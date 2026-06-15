«Хезболла» отчиталась о десятках боевых операций против израильской армии Ливанское движение «Хезболла» нанесло массированные удары по силам Израиля

Бойцы ливанского движения «Хезболла» провели масштабную серию из 28 боевых операций против израильской армии в течение воскресенья. Под удары попали живая сила, военная техника, а также артиллерийские позиции противника на юге Ливана, сообщила пресс-служба движения. Эти действия стали ответом на нарушение Израилем режима прекращения огня.

Исламское сопротивление 14 июня 2026 года провело 18 боевых операций против сил враждебного Израиля, — заявили в организации.

В ходе этих атак при помощи ударных беспилотников Ababil, ракет и артиллерии были поражены израильские танки Merkava, бронемашины Nimera и специализированная инженерная техника. Отдельные подразделения движения атаковали новые артиллерийские позиции израильтян и уничтожили склад боеприпасов на окраине Мадждаль-Зуна. Кроме того, бойцам удалось трижды отразить налеты израильских беспилотников Hermes 450 в небе над районами Сайды и Иклим-эт-Туффах.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон должен взять на себя ответственность за будущее соглашение между сторонами. В ходе переговоров с коллегами из Турции, Ирака и Египта министр также призвал остановить удары Израиля по Ливану.