Нетаньяху пообещал жесткий ответ на атаки «Хезболлы» в Ливане Нетаньяху заявил о готовности Израиля отвечать на удары по бойцам ЦАХАЛ в Ливане

Израиль будет жестко реагировать на любые удары со стороны отрядов шиитского движения «Хезболла» по своим военнослужащим в Ливане, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Глава правительства добавил, что страна не планирует выводить войска из южной части соседнего государства, передает канцелярия премьера.

Мое указание предельно ясно: Израиль не потерпит нападений на наших солдат или на нашу территорию и заставит «Хезболлу» заплатить за эти нападения очень высокую цену. Армия обороны Израиля примет меры для предотвращения любой угрозы нашим силам и нашей территории, — сказал Нетаньяху.

Утром он провел совещание с министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генерального штаба ЦАХАЛ Эялем Замиром для оценки обстановки после ночных ударов по ливанской территории. Кроме того, Нетаньяху заявил, что Израиль останется в зоне безопасности на юге Ливана ровно настолько долго, насколько это потребуется для обеспечения защиты северных израильских населенных пунктов.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал израильские власти проявлять здравомыслие в ходе текущих военных операций, в том числе в Ливане. До этого он заявил, что Вашингтону необходимо урегулировать ливанский вопрос и провести «небольшую беседу» с «Хезболлой».