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17 июня 2026 в 18:17

Трамп заявил о поддержке Израиля, но с одной оговоркой

Трамп призвал Израиль проявлять здравомыслие при военной операции в Ливане

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент США Дональд Трамп призвал израильские власти проявлять здравомыслие в ходе текущих военных операций, в том числе в Ливане. С таким заявлением американский лидер выступил после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он прекращение израильской кампании в Ливане. Видеотрансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Нет, я хочу, чтобы Израиль был в состоянии защищать себя. Но я действительно хочу, чтобы они проявляли здравомыслие, — ответил Трамп.

Ранее стало известно, что после подписания соглашения, запланированного на 19 июня, Трамп хочет разобраться с ливанским вопросом. По его словам, Вашингтону необходимо провести «небольшую беседу» с шиитским движением «Хезболла».

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что сделку между Штатами и Ираном может осложнить множество факторов, в том числе отказ Израиля выводить военных из Ливана. При этом он назвал соглашение «хорошим» для всех — для народа Израиля, стран Персидского залива, США и также иранской общественности.

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