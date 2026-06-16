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16 июня 2026 в 03:02

«Провести небольшую беседу»: Трамп решил разобраться с Ливаном

Трамп: США должны провести небольшую беседу с ливанской «Хезболлой»

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вашингтону необходимо урегулировать ливанский вопрос и провести «небольшую беседу» с шиитским движением «Хезболла», заявил президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бен. Он сравнил ситуацию в Ливане с мини-версией иранского конфликта.

Мы хотим посмотреть, сможем ли разобраться с ливанским вопросом. Кажется, что это никогда не заканчивается. Это мини-версия того, чем мы занимались. И это не должно быть сложно. Мы должны провести небольшую беседу с «Хезболлой», — сказал Трамп журналистам.

Какие именно шаги будут предприняты, не уточняется. При этом 15 июня Трамп подтвердил заключение меморандума с Ираном, который будет подписан 19 июня в Швейцарии.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что сделку между американским государством и Ираном может осложнить множество факторов, в том числе отказ Израиля выводить военных из Ливана. При этом он назвал соглашение «хорошим» для всех — для народа Израиля, стран Персидского залива, США и также иранской общественности.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о желании Москвы, чтобы договоренности между Тегераном и Вашингтоном были материализованы. По его словам, российская сторона надеется, что подписание состоится уже на этой неделе.

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