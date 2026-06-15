Лавров высказался о соглашении Вашингтона и Тегерана Лавров: Россия надеется, что договоренности между Ираном и США материализуются

Москва рассчитывает, что договоренности между Тегераном и Вашингтоном будут материализованы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам. По его словам, которые приводит РИА Новости, российская сторона надеется, что подписание состоится уже на этой неделе.

Говорили о положении дел вокруг Ирана, в том числе в проекции на региональную и международную безопасность. Рассчитываем, что обнадеживающие заявления, которые звучали сегодня с утра и из Вашингтона, и из Тегерана, из Пакистана, как страны, которая посредничает на переговорах, что эти обнадеживающие заявления материализуются, — сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что подписание мирного соглашения между Ираном и США пройдет в Швейцарии 19 июня. По его словам, Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

До этого политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что Соединенные Штаты и Иран будут продолжать вести переговоры в течение следующих двух месяцев. При этом, по его словам, все еще сохраняется риск срыва сделки из-за нежелания премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху идти на компромиссы.