Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 15:23

Лавров высказался о соглашении Вашингтона и Тегерана

Лавров: Россия надеется, что договоренности между Ираном и США материализуются

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва рассчитывает, что договоренности между Тегераном и Вашингтоном будут материализованы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам. По его словам, которые приводит РИА Новости, российская сторона надеется, что подписание состоится уже на этой неделе.

Говорили о положении дел вокруг Ирана, в том числе в проекции на региональную и международную безопасность. Рассчитываем, что обнадеживающие заявления, которые звучали сегодня с утра и из Вашингтона, и из Тегерана, из Пакистана, как страны, которая посредничает на переговорах, что эти обнадеживающие заявления материализуются, — сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что подписание мирного соглашения между Ираном и США пройдет в Швейцарии 19 июня. По его словам, Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

До этого политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что Соединенные Штаты и Иран будут продолжать вести переговоры в течение следующих двух месяцев. При этом, по его словам, все еще сохраняется риск срыва сделки из-за нежелания премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху идти на компромиссы.

Власть
США
Иран
МИД
Сергей Лавров
конфликты
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности авиакатастрофы в Иркутской области
Одна страна заинтересовалась смартфонами с российской ОС
Наследница судоходной империи погибла в ЮАР при загадочных обстоятельствах
Вэнс раскрыл детали переговоров между США и Ираном
Крымчанин получил 17 лет за тайную работу на украинский ГУР
Сбежавшему из России рэперу увеличили штраф
Финляндия предъявила обвинения капитану судна Fitburg
«Пиар-ход»: депутат об обвинениях России в ударе по Киево-Печерской лавре
Стало известно о возможном крушении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3
Психиатр поделилась способами уберечь себя от зависимости от гаджетов
Лавров напомнил, что власти Британии не помогли семье Николая Второго
Экс-форвард сборной Испании получил 8,5 года за сексуальное насилие
Командировка в Улан-Удэ обернулась исчезновением россиянки
Психолог дал советы, как замотивировать себя бросить курить
В Госдуме назвали главный нюанс электронной почтовой системы
Смерть матери, ДЦП, суды с Дрожжиной: как живет дочь Алексея Баталова
Косатки на Камчатке позировали туристам во время прогулки на лодке
Комфорт в деталях: какие мелочи делают дом по-настоящему уютным
Иран раскрыл новые условия судоходства в Ормузе
«Лужа крови, пакет»: токсикоман зарезал мальчика из-за продуктов
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.