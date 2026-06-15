«Впереди много работы»: политолог о перспективах сделки Ирана и США Политолог Дудаков: США и Иран будут обсуждать вопросы сделки в течение 60 дней

Соединенные Штаты и Иран будут продолжать вести переговоры в течение следующих двух месяцев, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. При этом, по его словам, все еще сохраняется риск срыва сделки из-за нежелания премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху идти на компромиссы.

Администрации Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) удалось в самый последний момент, 14 июня, в юбилей самого президента и дни американского флага и сухопутной армии США, добиться понимания с Ираном в рамках заключения сделки. Возможно, Вашингтон будет размораживать активы Тегерана. Что касается значимых условий, то это смягчение санкций как со стороны Штатов, так и со стороны Европы. Также это будущее ядерной программы и все, что касается послевоенного восстановления Исламской Республики. Иранцы делают упор на то, чтобы предоставить им $300 млрд (21,6 трлн рублей. — NEWS.ru) инвестиций. По этим вопросам, думаю, переговоры будут идти в течение следующих двух месяцев, — сказал Дудаков.

Он предположил, что сделка между Ираном и США будет подписана 19 июня. По словам политолога, в открытом доступе, как это обычно бывает при администрации Трампа, не так много подробностей. Вероятнее всего, отметил эксперт, из твердых соглашений станет известно об открытии Ормузского пролива для судоходства с обеих сторон.

Формально определенный меморандум США и Иран все-таки смогли подписать, но впереди еще очень много работы. Есть, безусловно, факторы риска, которые могут сорвать эту сделку. Один из главных — недоговороспособная позиция Нетаньяху. Для Ирана приоритет — прекращение бомбежек Ливана. Если Трампу не удастся заставить Нетаньяху пойти на перемирие, существует угроза срыва этого соглашения. Но американский лидер сейчас настроен на то, чтобы дожимать всех участников региона для подписания своей собственной сделки, — добавил Дудаков.

Он подчеркнул, что для Трампа сложилась непростая ситуация, поскольку его рейтинги заметно снизились. По словам политолога, до выборов в конгресс осталось совсем немного времени и есть все основания ожидать победу демократов. В связи с этим, заключил эксперт, американскому лидеру становится все труднее находить общий язык даже с ближайшими союзниками, такими как Нетаньяху.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что США вряд ли подпишут мирный договор на условиях Ирана. По его словам, сейчас обе стороны конфликта пытаются остановить активные боевые действия.