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19 июня 2026 в 19:04

В Европе обеспокоились ситуацией в Ливане

Фон дер Ляйен заявила о глубокой озабоченности ЕС ситуацией в Ливане

Фото: Mahmoud Harb/Jna Press/Global Look Press
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация в Ливане вызывает у ЕС глубокую обеспокоенность. По ее словам, которые передает ТАСС, Израиль должен соблюдать суверенитет и территориальную целостность Ливана.

Ранее сообщалось, что из-за атак Израиля на Ливан за последние сутки не менее 47 человек погибли, 97 пострадали. Среди раненых есть дети и женщины. ЦАХАЛ нанесла удары по населенным пунктам в долине Бекаа и провинции Набатия.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив будет жестко реагировать на любые удары со стороны отрядов движения «Хезболла» по своим военнослужащим в Ливане. Глава правительства добавил, что страна не планирует выводить войска из южной части соседнего государства.

Также президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассчитывает на полное прекращение огня между Израилем, Ливаном и движением «Хезболла». По его словам на странице в соцсети, США ожидают прекращения огня на всех фронтах.

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