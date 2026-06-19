В Европе обеспокоились ситуацией в Ливане Фон дер Ляйен заявила о глубокой озабоченности ЕС ситуацией в Ливане

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация в Ливане вызывает у ЕС глубокую обеспокоенность. По ее словам, которые передает ТАСС, Израиль должен соблюдать суверенитет и территориальную целостность Ливана.

Ранее сообщалось, что из-за атак Израиля на Ливан за последние сутки не менее 47 человек погибли, 97 пострадали. Среди раненых есть дети и женщины. ЦАХАЛ нанесла удары по населенным пунктам в долине Бекаа и провинции Набатия.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив будет жестко реагировать на любые удары со стороны отрядов движения «Хезболла» по своим военнослужащим в Ливане. Глава правительства добавил, что страна не планирует выводить войска из южной части соседнего государства.

Также президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассчитывает на полное прекращение огня между Израилем, Ливаном и движением «Хезболла». По его словам на странице в соцсети, США ожидают прекращения огня на всех фронтах.