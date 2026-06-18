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18 июня 2026 в 21:44

США выступили с важным сигналом для Израиля и Ливана

Трамп заявил об ожидании полного прекращения огня между Израилем и Ливаном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассчитывает на полное прекращение огня между Израилем, Ливаном и движением «Хезболла». По его словам на странице в соцсети, США ожидают прекращения огня на всех фронтах.

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты остаются привержены миру. Он призвал все стороны на Ближнем Востоке выполнять взятые на себя обязательства для успешного продвижения переговорного процесса.

Ранее сообщалось, что мирное соглашение между США и Ираном приведет к выведению ближневосточной страны из-под санкций, что позволит другим государствам беспрепятственно покупать иранскую нефть и создаст переизбыток предложения на мировом рынке. Новость об открытии Ормузского пролива уже толкает цены вниз.

До этого президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании. Сначала документ в электронном формате подписали вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

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