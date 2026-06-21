Израильские военные заявили о ликвидации крупных «кассиров» ХАМАС ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал двух операторов финансовой сети ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные ликвидировали в секторе Газа двух боевиков ХАМАС, которые занимались денежными переводами внутри финансовой сети группировки, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Telegram-канале. По данным ЦАХАЛ, убитые перевели более 500 млн шекелей (около 12 млрд рублей) военному крылу организации.

ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов ХАМАС, которые способствовали переводу более полумиллиарда шекелей военному крылу этой террористической организации <…>, используя сеть из десятков курьеров и пунктов по обмену валюты в Турции и секторе Газа, — говорится в сообщении.

Эти средства, по информации армии, ХАМАС тратил в последние месяцы, в частности, на выплату зарплат членам организации. Также за счет них финансировались атаки против израильских военных и мирных граждан, отметили в ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что из-за атак Израиля на Ливан за сутки не менее 47 человек погибли, еще 97 пострадали. Среди раненых оказались дети и женщины. ЦАХАЛ нанесла удары по населенным пунктам в долине Бекаа и провинции Набатия.