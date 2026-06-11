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11 июня 2026 в 19:57

Медведев раскрыл, чего ВС России не будут делать на Украине

Медведев: Россия принципиально не будет разрушать украинские культурные объекты

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия принципиально не планирует разрушать объекты культурного наследия на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Выступая на заседании экспертного совета по подготовке новой Народной программы «Единой России», он подчеркнул, что в стране остаются другие «весьма привлекательные цели», о которых военные забывать не должны, передает ТАСС.

Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди, — сказал он.

До этого председатель Совбеза констатировал, что страны Запада ведут против России гибридную войну. Он отметил, что в рамках этого конфликта они нацелились в том числе и на культурный слой, чтобы уничтожить все русское. Он добавил, что страна живет в условиях беспрецедентного давления.

Ранее Медведев заявил, что масштабы территории России являются для страны одновременно и вызовом, и силой. По его словам, особой и уникальной задачей является обеспечение связанности территорий такого огромного государства.

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