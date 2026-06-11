«Уничтожить все русское»: Медведев раскрыл, что задумал Запад

Страны Запада ведут против России гибридную войну, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии «Единая Россия». Он отметил, что в рамках этого конфликта они нацелились, в том числе, и на культурный слой.

Хотят уничтожить все русское, — указал Медведев.

Он подчеркнул, что Россия живет в в условиях беспрецедентного давления и это проявляется не только в экономической сфере, но и в информационной, и является частью скоординированных действий против страны.

Ранее Медведев заявил, что масштабы территории России являются для страны одновременно и вызовом, и силой. По его словам, особой и уникальной задачей является обеспечение связанности территорий такого огромного государства.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что система безопасности в Европе окончательно разрушена руками западных коллег. По его словам, все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями к настоящему моменту ликвидированы.