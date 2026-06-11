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11 июня 2026 в 14:32

«Уничтожить все русское»: Медведев раскрыл, что задумал Запад

Медведев: Запад ведет против России гибридную войну

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
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Страны Запада ведут против России гибридную войну, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии «Единая Россия». Он отметил, что в рамках этого конфликта они нацелились, в том числе, и на культурный слой.

Хотят уничтожить все русское, — указал Медведев.

Он подчеркнул, что Россия живет в в условиях беспрецедентного давления и это проявляется не только в экономической сфере, но и в информационной, и является частью скоординированных действий против страны.

Ранее Медведев заявил, что масштабы территории России являются для страны одновременно и вызовом, и силой. По его словам, особой и уникальной задачей является обеспечение связанности территорий такого огромного государства.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что система безопасности в Европе окончательно разрушена руками западных коллег. По его словам, все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями к настоящему моменту ликвидированы.

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