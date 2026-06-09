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09 июня 2026 в 16:26

Медведев раскрыл, что является одновременно силой и вызовом для России

Медведев назвал масштабы России одновременно вызовом и силой страны

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
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Масштабы территории России являются для страны одновременно и вызовом, и силой, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания итогового форума «Есть результат!». Он назвал особой и уникальной задачей обеспечение связанности территорий такого огромного государства, передает пресс-служба «Единой России».

Когда я в какие-то маленькие страны попадал с государственными визитами, с частной программой, я смотрел и думал: «Господи, как же им просто. Вот они садятся за руль и едут в другую часть страны за полтора часа». А у нас — и в этом наша сила — расстояния такие, что самолеты не справляются подчас. И это вызов. Тот вызов, с которым нам еще только предстоит справиться, — сказал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что проблема связанности касается не только центральной части России, где уже многое делается для ее решения. В первую очередь она относится к «безбрежным пространствам» страны.

Главный вызов, по мнению Медведева, заключается в том, чтобы каждый гражданин чувствовал себя частью огромного, но единого и связанного государства. Он напомнил, что около 25 лет назад в отдаленных регионах некоторые местные коллеги использовали фразу «у вас, в России», противопоставляя себя столице.

Медведев рассказал, что тогда он призывал исключить подобные выражения из лексикона, называя их чрезвычайно опасными. Сейчас власти страны активно решают задачу обеспечения связанности территорий, поскольку этот вызов касается сохранения единого гигантского государства, резюмировал он.

Ранее заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко сообщил, что в народную программу «Единой России» предложат включить меры, призванные сократить время ожидания общественного транспорта и сделать рейсы более регулярными. Соответствующие инициативы готовятся на основе жалоб граждан, которые регулярно сталкиваются с опозданиями, отменой маршрутов и нарушением расписания, отметил он.

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