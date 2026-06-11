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11 июня 2026 в 19:31

Семьи погибших при обстреле Брянска получат поддержку

Семьям погибших при атаке ВСУ в Брянской области окажут материальную помощь

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Семьям погибших при атаке ВСУ на поселок Белая Березка Брянской области окажут материальную помощь и поддержку, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в МАКСе. Он также выразил соболезнования родным жертв ударов.

<…> Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка, — написал он.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа с помощью беспилотника. В результате удара пострадали пять мирных жителей, среди которых оказались двое детей.

Утром 11 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 330 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акватории Черного и Азовского морей.

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