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11 июня 2026 в 19:49

В Госдуме рассказали, как можно защитить Крым от атак БПЛА

Депутат Журавлев: для защиты Крыма нужно лишить Украину индустрии БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Обеспечивать защиту Крыма от украинских атак нужно всеми возможными способами, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Для этого, полагает он, необходимо полностью лишить Украину индустрии БПЛА.

Можно, конечно, бить комаров в лесу и изобретать для этого все новые и новые антикомариные средства. А можно просто этот лес сжечь к чертовой матери. Тогда не будет комаров — и я в этом случае именно за такой вариант. Нужно лишить Украину индустрии БПЛА — бить по заводам-производителям, по логистике, местам обучения операторов, — подчеркнул политик.

По словам Журавлева, в противном случае атаки дронов будут продолжаться. Однако есть и другой способ обезопасить российские территории, добавил он.

Отвлечь ВСУ от налетов поможет широкомасштабная армейская операция с размахом и удалью, достойными Великой Отечественной. Продвижение к Днепру, освобождение Киева — думаю, что после такого у киевского режима на запуски дронов просто времени не останется, — считает парламентарий.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов назвал возможные варианты укрепления обороны Крыма. По его мнению, защиту полуострова могли бы усилить дроны-перехватчики.

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