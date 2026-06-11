Болгария уничтожила обломки неизвестного БПЛА

Специалисты Военно-морского флота Болгарии уничтожили обломки неизвестного беспилотного летательного аппарата, сообщило Министерство обороны Болгарии. Рыбаки нашли их у южного побережья Черного моря.

Группа разминирования ВМС Болгарии провела обследование фрагментов БПЛА и приняла решение об их уничтожении на месте, поскольку существовала опасность детонации.

Ранее в румынском порту Констанцы взорвался морской дрон, похожий на те, что применяет Украина. По информации Минобороны страны, никто не пострадал.

До этого ударный беспилотник попал в жилой дом в Румынии в приграничном городе Галац. Местный инспекторат заявил, что при столкновении сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе беспилотник.

Позже посольство России в Бухаресте сообщило, что инцидент с падением беспилотника в Румынии является провокацией со стороны Украины. По данным диппредставительства, он направлен на вовлечение НАТО в конфликт с Россией.