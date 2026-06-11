Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 18:13

Болгария уничтожила обломки неизвестного БПЛА

Военные уничтожили обломки неизвестного дрона в Болгарии

Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Специалисты Военно-морского флота Болгарии уничтожили обломки неизвестного беспилотного летательного аппарата, сообщило Министерство обороны Болгарии. Рыбаки нашли их у южного побережья Черного моря.

Группа разминирования ВМС Болгарии провела обследование фрагментов БПЛА и приняла решение об их уничтожении на месте, поскольку существовала опасность детонации.

Ранее в румынском порту Констанцы взорвался морской дрон, похожий на те, что применяет Украина. По информации Минобороны страны, никто не пострадал.

До этого ударный беспилотник попал в жилой дом в Румынии в приграничном городе Галац. Местный инспекторат заявил, что при столкновении сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе беспилотник.

Позже посольство России в Бухаресте сообщило, что инцидент с падением беспилотника в Румынии является провокацией со стороны Украины. По данным диппредставительства, он направлен на вовлечение НАТО в конфликт с Россией.

Европа
Болгария
БПЛА
Черное море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, как можно защитить Крым от атак БПЛА
На месте пропажи семьи Усольцевых обнаружили нашли новые улики
Ушедшей из МХАТ имени Горького Булуковой нашли замену
В Европе сокрушились из-за упущенного шанса на переговоры с Россией
Семь человек пострадали от удара ВСУ по АЗС под Брянском
Стало известно, в какие города и страны ринулись россияне на День России
Семьи погибших при обстреле Брянска получат поддержку
Отказ от алкоголя, отцовство, мечты о Голливуде: как живет Александр Петров
Число жертв атаки ВСУ в Брянской области выросло
«Сведение счетов»: Захарова назвала неочевидный инструмент давления в мире
Украинский «Миротворец» добавил в базу директора нацпарка «Валдайский»
Киев обвинили в утечке оружия на черные рынки Европы
Росатом раскрыл, как идет строительство термоядерного реактора во Франции
Тропические ночи, грозы и жара до +34: погода в Москве в начале июля
Израильские солдаты взяли под контроль южную часть Ливана
«С трудом представляю»: Пашинян счел маловероятным повышение цен на газ
Онищенко оценил идею родов с использованием VR-очков
Россиянам раскрыли главный секрет употребления алкоголя в жару
Политолог рассказал об отношении Запада к деятельности ШОС
Россиянам разрешили ложиться спать «без зазрения совести» после полуночи
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.