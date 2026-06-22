Археологи нашли в древнем городе торс статуи Геракла Археологи обнаружили торс статуи Геракла при раскопках в Болгарии

Археологи при раскопках древнего города Гераклея Синтика на юго-западе Болгарии обнаружили торс древнегреческой статуи Геракла, передает Archaeologia Bulgarica. Раскопки ведутся на руинах поселения, расположенных недалеко от современного города Петрич.

Как отмечается в издании, найдена вотивная фигура, а не крупная статуя. Такие обычно приносили в дар божествам. При этом находка подтверждает существование храма Геракла более раннего периода — чем тот, который исследовали участники экспедиции.

Руководитель экспедиции профессор Людмил Вагалинский заявил, что торс может относиться к тому же времени, что и обнаруженные ранее стены. Те были возведены в III-II веках до нашей эры.

Ранее в районе храма обнаружили постамент со ступнями в охотничьих сандалиях. Предполагается, что это часть статуи богини Артемиды.

До этого ученые обнаружили на Багамах корабль, которым, предположительно, командовал пират Джек Рэкхэм. Он стал прообразом капитана Джека Воробья из кинофраншизы «Пираты Карибского моря». По словам британского морского археолога доктора Шона Кингсли, обугленный корпус судна достаточно хорошо сохранился.