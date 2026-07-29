Болгария захотела прибрать советские МиГи, от которых отказалась Украина

Болгария выразила заинтересованность в покупке у Польши советских истребителей МиГ-29, которые изначально предназначались для Украины, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире RMF FM. По его словам, Киев отказался от этих самолетов из-за нежелания Варшавы заниматься их ремонтом.

Болгария хочет у нас купить [МиГ-29]. Хорошо, что они это предлагают. Украинцы говорят: «Это уже такая себе техника». <…> Но это не такая безнадежная техника, если Болгария хочет ее купить для защиты своего воздушного пространства. Мы получили аргумент, который говорит о том, что ее хотят получить другие страны, — рассказал Косиняк-Камыш.

Ранее сообщалось, что Украина продолжает добиваться от Польши передачи советских истребителей МиГ-29, но с предоставлением оборудования для технического обслуживания судов. По информации источников, это условие было выдвинуто Киевом в ходе переговоров о передаче техники. Однако Варшава сочла требование неприемлемым, переговоры зашли в тупик и Киев потерял интерес к польским МиГ-29.