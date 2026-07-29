Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 12:10

Болгария захотела прибрать советские МиГи, от которых отказалась Украина

Минобороны Польши: Болгария захотела купить советские МиГ-29 вместо Украины

Подписывайтесь на нас в MAX

Болгария выразила заинтересованность в покупке у Польши советских истребителей МиГ-29, которые изначально предназначались для Украины, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире RMF FM. По его словам, Киев отказался от этих самолетов из-за нежелания Варшавы заниматься их ремонтом.

Болгария хочет у нас купить [МиГ-29]. Хорошо, что они это предлагают. Украинцы говорят: «Это уже такая себе техника». <…> Но это не такая безнадежная техника, если Болгария хочет ее купить для защиты своего воздушного пространства. Мы получили аргумент, который говорит о том, что ее хотят получить другие страны, — рассказал Косиняк-Камыш.

Ранее сообщалось, что Украина продолжает добиваться от Польши передачи советских истребителей МиГ-29, но с предоставлением оборудования для технического обслуживания судов. По информации источников, это условие было выдвинуто Киевом в ходе переговоров о передаче техники. Однако Варшава сочла требование неприемлемым, переговоры зашли в тупик и Киев потерял интерес к польским МиГ-29.

Европа
Польша
Украина
Болгария
истребители
МиГ-29
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Financial Times: Уиткофф и Кушнер согласились приехать в Киев
Россиянам рассказали, сколько можно хранить кабачки
Пара иноагентов решили полностью оборвать связи с Россией
Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 29 июля
«Серьезные проблемы»: военэксперт об уничтожении Россией АЗС под Харьковом
В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
«Начнутся бунты»: почетный президент РФС о конфликте ФИФА и УЕФА
В Минобороны раскрыли успехи ВС РФ за сутки
В Минобороны раскрыли, сколько «Нептунов» силы ПВО сбили за сутки
ВСУ понесли колоссальные потери за одни сутки боев
Армия России освободила два новых населенных пункта
Врач раскрыл, при каких проблемах со спиной не поможет плавание
Химик ответил, в каких контейнерах можно греть пищу
Покинувший Россию комик-иноагент закрыл последний бизнес в России
Евроинтеграция Украины затягивается из-за новых «палок в колеса» от Венгрии
«Огромное завоевание»: ФНС о получении льгот в России
Песня российского иноагента играет три секунды в новом «Человеке-пауке»
Стало известно, что будет с банковскими счетами Дурова в России
В Госдуме выступили против остановки работы Telegram в России
В России может измениться закон из-за дела с нападением на ученого Зезина
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.