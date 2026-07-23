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23 июля 2026 в 05:45

Украина требует у Польши поддержки в эксплуатации МиГ-29

Киев запросил у Варшавы средства для ремонта польских МиГ-29

Истребитель МиГ-29 Истребитель МиГ-29 Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина продолжает добиваться от Польши передачи советских истребителей МиГ-29, сообщил украинский портал «Милитарный» со ссылкой на Минобороны страны. Однако теперь Киев требует дополнительно предоставить оборудование для технического обслуживания судов.

По данным ведомства, это условие было выдвинуто Киевом в ходе переговоров о передаче техники. Осенью 2025 года украинские специалисты провели инспекцию МиГ-29 в Польше и признали их состояние неудовлетворительным — самолеты нуждались в ремонте.

Однако Варшава сочла требование неприемлемым, и переговоры зашли в тупик. В середине июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помочь с модернизацией, но все расходы должны покрыть Украина или ее союзники.

В итоге Киев потерял интерес к польским МиГ-29, поскольку стороны не договорились о финансировании ремонта. Украина настаивает на том, что ремонт должен оплатить поставщик, но Польша не готова брать на себя эти затраты.

Ранее посол Польши в Дании Ева Дембска в интервью изданию Ekstra Bladet указал, что прославление президентом Украины Владимиром Зеленским националистов, виновных в массовых убийствах поляков, ставит под вопрос доверие к нему. Дипломат особо отметила критическую важность польской поддержки для Киева в текущих условиях.

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МиГ-29
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