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21 июля 2026 в 15:59

Археолог рассказала о раскопках могильников муромы

Археолог Швецова: артефакты народа мурома обнаружили «черные копатели»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Артефакты народа мурома между деревнями Чулково и Звягино Вачского района в Нижегородской области первыми обнаружили так называемые черные копатели, рассказала Pravda-nn.ru руководитель археологической экспедиции Анастасия Швецова. Она отметила, что в 2022 году жители сообщили специалистам о несанкционированных раскопках.

Мы нашли яму, куда грабители сбросили все то, что им показалось ненужным. Там лежали бутылковидные привески, сломанные браслеты, лунницы, фрагменты украшений. Для них это был мусор, а для нас — бесценные свидетельства истории, — рассказала Швецова.

Археолог подчеркнула, что за несколько лет обнаружили более сотни захоронений. По ее словам, некоторые из них датируются концом VII — началом VIII века.

Ранее сообщалось, что в Западной пустыне Египта археологи наткнулись на руины хорошо уцелевшего города времен Византии. В оазисе Дахла обнаружили жилые кварталы, датируемые IV веком, внушительную базилику, две сторожевые башни, крепостные стены и дома с парадными залами под арочными кровлями.

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Нижегородская область
археологи
раскопки
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