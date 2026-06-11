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11 июня 2026 в 20:27

Медведев считает, что поддержка нужна всем многодетным семьям

Медведев: правильно помогать всем многодетным, в том числе и не малоимущим

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии назвал правильным оказание поддержки всем многодетным семьям, в том числе не малоимущим, чтобы поддержать саму идею создания больших семей. Однако, по его словам, нужно проработать сами механизмы выплат, передает ТАСС.

Поддержка многодетных семей без критериев нуждаемости в принципе — это правильно, потому что мы заинтересованы в больших семьях и в росте численности населения, — сказал он.

Однако он указал, что Минфин может выделить некоторые обеспеченные многодетные семьи, которые не нуждаются в пособиях. По мнению Медведева, об этом «нужно подумать». Он отметил, что при разработке новых механизмов должны быть сделаны исключения.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот заявила, что многодетные семьи должны получить беспроцентную рассрочку на покупку первого жилья. По ее словам, также необходимо ввести регулирование цен на товары первой необходимости.

До этого первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким предложила ввести в России материнскую зарплату не ниже МРОТ. Она отметила, что материнство следует рассматривать как полноценный труд.

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