В Wildberries рассказали о выплатах сотрудникам после эвакуации Wildberries сохранит выплаты сотрудникам после эвакуации логистических центров

Сотрудники логистических центров Wildberries сохранят привычный уровень выплат, несмотря на проведенную эвакуацию, сообщили в Telegram-канале пресс-службы компании Wildberries и Russ (РВБ). Там уточнили, что пересмотрели размер вознаграждения, чтобы компенсировать сотрудникам складов выплаты, которые они не получили за время, затраченное на эвакуацию.

Занятые на логоцентрах Wildberries сохранят привычный уровень выплат, несмотря на эвакуацию. На всех логистических объектах Wildberries в России вводятся новые правила, которые будут применяться при возникновении нештатных ситуаций, требующих временной приостановки работы и эвакуации людей, — отмечается в сообщении.

Ранее в компании рассказали, что пункты выдачи заказов и логистические объекты Wildberries продолжают работать в штатном режиме после атак на объекты компании в Тамбовской и Московской областях. В пресс-службе уточнили, что текущие и новые заказы обрабатываются в обычном режиме, а выдача товаров в пунктах выдачи продолжается без сбоев.