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19 июля 2026 в 17:54

Раскрыто, как удары ВСУ по складам Wildberries отразятся на цене товаров

Эксперт Павлов: удары ВСУ по складам Wildberries не отразятся на цене товаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Удар по логистическим объектам Wildberries не отразится на цене товаров на маркетплейсе, заявил глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, российские платформы устойчивы благодаря распределенной инфраструктуре.

Современная модель работы крупнейших российских маркетплейсов строится на принципах омниканальной торговли и не завязана целиком на функционирование одного логистического объекта или одного логистического сценария, — отметил Павлов.

Эксперт пояснил, что часть товаров доставляется со складов маркетплейса, часть — напрямую от продавцов, часть — через партнеров. Это, подчеркнул он, позволяет оперативно перераспределять потоки, и выпадение одного звена быстро компенсируется.

Ранее стало известно, что пожарным удалось локализовать основной очаг возгорания на территории складского комплекса Wildberries в Электростали. Как сообщил глава городского округа Филипп Ефанов, спасатели продолжают ликвидацию оставшихся очагов и разбирают завалы с помощью спецтехники.

Общество
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