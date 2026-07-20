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20 июля 2026 в 08:46

Более 300 курян все еще остаются пропавшими без вести

Хинштейн сообщил о 330 пропавших без вести жителях Курской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Курской области 330 жителей приграничных районов остаются пропавшими без вести после вторжения ВСУ в регион, сообщил на полях межрегионального форума «Герои, меняющие время: вместе строим сильную Россию» губернатор области Александр Хинштейн. По его словам, которые передает ТАСС, власти региона продолжают работу по установлению судьбы каждого человека, связь с которым была потеряна.

У нас, к сожалению, остается неизвестна судьба еще 330 наших жителей. Я очень надеюсь на то, что большая часть из них жива, по крайней мере надежда умирает последней, — сказал он.

Электронный реестр жителей приграничных районов, с которыми родственники утратили связь, действует на сайте правительства Курской области с февраля 2025 года. Для поиска информации необходимо указать имя и фамилию человека, а при отсутствии данных — обратиться с заявлением о розыске в УМВД России по региону.

Ранее член СПЧ и руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова сообщила, что мошенники начали использовать новую схему обмана семей без вести пропавших участников СВО. По ее словам, аферисты подделывают номера телефонов и под видом помощи предлагают различные меры поддержки.

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