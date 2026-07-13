Семьи пропавших без вести предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники начали использовать новую схему обмана семей без вести пропавших участников СВО, рассказала РИА Новости член СПЧ и руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. По ее словам, аферисты подделывают номера телефонов и под видом помощи предлагают различные меры поддержки.

Подделывают номера, предлагают меры поддержки, делают это завуалировано, но на самом деле это мошенники... Даже предлагают привезти тело бойца семьям за определенную сумму денег, это касается пропавших без вести, — заявила Белехова.

Она подчеркнула, что мошеннических схем становится все больше, поэтому необходимо объединить усилия общественных и государственных организаций. Родственники военнослужащих должны знать, куда обращаться в случае исчезновения близкого человека, подчеркнула Белехова.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана: вместо телефонных звонков они начали рассылать жертвам сообщения, что их родственник или знакомый якобы попал в ДТП и срочно нуждается в помощи. Для убедительности злоумышленники прикладывают ссылки, которые выдают за фотографии или видеозаписи с места аварии.