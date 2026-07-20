Склад Wildberries в Коледино возобновил работу Логистический комплекс Wildberries в Коледино заработал в штатном режиме

Логистический комплекс Wildberries в подмосковном Коледино работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе компании в Telegram. В WB уточнили, что ранее людей временно вывели из здания в целях безопасности.

Ранее в целях обеспечения безопасности на данном складском комплексе была проведена эвакуация, люди уже вернулись на места, — говорится в сообщении.

Вчера глава городского округа Филипп Ефанов сообщил, что основной очаг возгорания на территории складского комплекса Wildberries в Электростали удалось локализовать. По его словам, спасатели продолжают ликвидацию оставшихся очагов и разбирают завалы.

Также пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила, что сведения о нарушениях при эвакуации на складе WB в Подмосковье не соответствуют действительности. Там подчеркнули, что аварийная автоматика и система контроля доступа сработали в штатном режиме.

До этого сообщалось, что атаки на склады Wildberries в Электростали и Котовске привели к выводу из строя около 7% логистических мощностей маркетплейса. На восстановление поврежденной инфраструктуры может потребоваться от 20 до 35,8 млрд рублей.