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20 июля 2026 в 08:56

Склад Wildberries в Коледино возобновил работу

Логистический комплекс Wildberries в Коледино заработал в штатном режиме

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Логистический комплекс Wildberries в подмосковном Коледино работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе компании в Telegram. В WB уточнили, что ранее людей временно вывели из здания в целях безопасности.

Ранее в целях обеспечения безопасности на данном складском комплексе была проведена эвакуация, люди уже вернулись на места, — говорится в сообщении.

Вчера глава городского округа Филипп Ефанов сообщил, что основной очаг возгорания на территории складского комплекса Wildberries в Электростали удалось локализовать. По его словам, спасатели продолжают ликвидацию оставшихся очагов и разбирают завалы.

Также пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила, что сведения о нарушениях при эвакуации на складе WB в Подмосковье не соответствуют действительности. Там подчеркнули, что аварийная автоматика и система контроля доступа сработали в штатном режиме.

До этого сообщалось, что атаки на склады Wildberries в Электростали и Котовске привели к выводу из строя около 7% логистических мощностей маркетплейса. На восстановление поврежденной инфраструктуры может потребоваться от 20 до 35,8 млрд рублей.

Регионы
Московская область
Подмосковье
Wildberries
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