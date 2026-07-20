Баллистические ракеты КСИР накрыли аэродром США

Военные Ирана нанесли удар баллистическими ракетами по крупным транспортным самолетам C-17 и P-8 ВС США на аэродроме в иорданском городе Акаба, сообщает иранское агентство Tasnim. Атака совершена силами Корпуса стражей Исламской революции.

[Бойцы КСИР] нанесли удары баллистическими ракетами по крупным транспортным самолетам C-17 и P-8 ВС США, находившимся на аэродроме Акабы, — говорится в сообщении.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные зафиксировали пуски ракет из Ирана в направлении иорданского города Акаба, расположенного у границы с Израилем. В связи с этим на юге страны могли объявить воздушную тревогу.

Позже представитель МИД Иордании Фуад аль-Маджали заявил, что ведомство вызвало временного поверенного Ирана в Аммане и вручило ему ноту протеста. Причиной стали продолжающиеся, по мнению Аммана, атаки на территорию королевства.

Кроме того, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что на месте иранского удара в Иордании американские военные нашли неопознанные останки. До этого CENTCOM заявляло о гибели двух американских солдат.