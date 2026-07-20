В Иордании нашли неопознанные останки CENTCOM: на месте атаки Ирана в Иордании обнаружили неопознанные останки

Американские военные обнаружили неопознанные останки на месте иранской атаки в Иордании, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). В настоящее время продолжается процесс их идентификации.

Командование ранее заявляло, что в результате иранской атаки погибли двое американских военнослужащих. Еще один считался пропавшим без вести.

Недавно Корпус стражей Исламской революции заявил об атаке на авиабазу США Аль-Азрак в Иордании. По утверждению КСИР, в результате удара были уничтожены два истребителя и три самолета, еще несколько воздушных судов получили серьезные повреждения.

До этого военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран изменит тактику и перейдет от обороны к наступательным действиям, если Соединенные Штаты не прекратят удары в ближайшие дни. По его словам, иранские военные готовы изменить подход к ведению боевых действий в случае продолжения атак. Иран может перейти к фазе «наступления и полного уничтожения».

Тогда же Министерство иностранных дел Иордании вызвало временного поверенного в делах Ирана в Аммане и вручило ему ноту протеста, заявил представитель внешнеполитического ведомства Фуад аль-Маджали. Поводом стали продолжающиеся, по версии иорданской стороны, атаки на территорию королевства, говорится в заявлении ведомства.