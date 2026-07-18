Авиабаза США в Иордании подверглась атаке со стороны КСИР КСИР заявил об уничтожении самолетов США на базе в Иордании

Корпус стражей Исламской революции заявил об атаке на авиабазу США Аль-Азрак в Иордании, сообщает Tasnim со ссылкой на заявление армейской пресс-службы. По утверждению КСИР, в результате удара были уничтожены два истребителя и три самолета, еще несколько воздушных судов получили серьезные повреждения.

[Силы КСИР] нанесли сокрушительный одновременный ракетно-беспилотный удар по укрытиям истребителей и американской авиабазе в Аль-Азраке (Иордания), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что иранская армия нанесла удары по военным объектам и топливным резервуарам США в Бахрейне. При этом отмечается, что целью атаки стали объекты американской инфраструктуры на территории страны.

Между тем военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран изменит тактику и перейдет от обороны к наступательным действиям, если Соединенные Штаты не прекратят удары в ближайшие дни. По его словам, иранские военные готовы изменить подход к ведению боевых действий в случае продолжения атак. Иран может перейти к фазе «наступления и полного уничтожения».