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18 июля 2026 в 11:21

Авиабаза США в Иордании подверглась атаке со стороны КСИР

КСИР заявил об уничтожении самолетов США на базе в Иордании

Солдаты ВС Ирана Солдаты ВС Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Корпус стражей Исламской революции заявил об атаке на авиабазу США Аль-Азрак в Иордании, сообщает Tasnim со ссылкой на заявление армейской пресс-службы. По утверждению КСИР, в результате удара были уничтожены два истребителя и три самолета, еще несколько воздушных судов получили серьезные повреждения.

[Силы КСИР] нанесли сокрушительный одновременный ракетно-беспилотный удар по укрытиям истребителей и американской авиабазе в Аль-Азраке (Иордания), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что иранская армия нанесла удары по военным объектам и топливным резервуарам США в Бахрейне. При этом отмечается, что целью атаки стали объекты американской инфраструктуры на территории страны.

Между тем военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран изменит тактику и перейдет от обороны к наступательным действиям, если Соединенные Штаты не прекратят удары в ближайшие дни. По его словам, иранские военные готовы изменить подход к ведению боевых действий в случае продолжения атак. Иран может перейти к фазе «наступления и полного уничтожения».

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