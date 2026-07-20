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20 июля 2026 в 08:14

«Огромная армада»: в МИД РФ пообещали жесткий ответ на атаку БПЛА на Москву

Мирошник: Россия даст отдельный ответ на массированную атаку дронов на Москву

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Украина направила армаду из 400 беспилотников на Москву, но российские системы ПВО «разобрали» ее, заявил в своем Telegram-канале посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, РФ даст «отдельный» ответ на эту атаку.

[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик! 400 дронов — это огромная армада, <...> но наши ПВО ее разобрали. За покушение на столицу будет отдельная благодарность, — отметил дипломат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основные последствия атаки БПЛА отмечены в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе. По предварительным данным, два человека получили травмы, повреждены несколько частных домов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в направлении Московского региона ночью летели более 400 вражеских беспилотников. По его словам, атака продолжалась с 20:30 мск 19 июля до 05:00 мск 20 июля. Большую часть БПЛА силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах.

Россия
Москва
Родион Мирошник
атаки БПЛА
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