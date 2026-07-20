Почти 400 дронов ВСУ пытались атаковать регионы России ночью

За ночь с 20:00 мск 19 июля до 08:00 мск 20 июля силы противовоздушной обороны России уничтожили 381 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале. Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В течение ночи в период с 20:00 мск 19 июля до 08:00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — заявили в МО РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основные последствия атак БПЛА были зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе. По предварительной информации, травмы получили два человека. Один пострадал в Домодедово после возгорания частного дома, второй — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. В результате падения БПЛА было повреждено несколько частных домов.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении Московского региона за ночь летело более 400 вражеских беспилотников. По его словам, атака продолжалась с 20:30 до 05:00 мск. Он отметил, что большую часть БПЛА силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах. Собянин также заявил, что на подлете к Москве были уничтожены 85 беспилотников.