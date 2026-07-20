Для россиян с детьми могут ввести солидную выплату В ОП предложили увеличить маткапитал до 1 млн рублей для многодетных семей

Программу материнского капитала необходимо модернизировать — увеличить выплату на второго ребенка и выплачивать дополнительный 1 млн рублей для многодетных семей, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, маткапитал остается главным инструментом демографической политики, а успешный опыт регионов убедительно показывает: для повышения рождаемости основные меры поддержки необходимо направлять именно на стимулирование рождения вторых и последующих детей.

Наше предложение — при рождении второго ребенка платить в том же размере, как если выплаты на первого ребенка не предоставлялись. Одновременно ввести так называемый многодетный материнский капитал, который предоставлялся бы в размере 1 млн рублей при рождении третьего или последующих детей, — заявил член ОП.

Он напомнил, что за первые 10 лет существования программы, запущенной в 2007 году, инструмент приносил ощутимые результаты — в этот период родились около 3 млн детей. Однако сегодня система нуждается в актуализации. По мнению Рыбальченко, из-за того что маткапитал долгое время не индексировался в соответствии с инфляцией, его реальная покупательная способность применительно к приобретению жилья существенно упала — при том что 90% средств направляется именно на покупку недвижимости.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Изначально выплата предусматривалась при рождении второго или последующего ребенка, а с 1 января 2020 года маткапитал выдается уже при рождении первого. В 2026 году размер выплаты на первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей, доплата при рождении второго — 234 тыс.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который даст возможность россиянам применять материнский капитал на ремонт жилья. Авторами этой инициативы выступили депутаты от партии «Новые люди», которую возглавляет вице-спикер Владислав Даванков.