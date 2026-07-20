Россия обошла большинство стран по закупкам авто из Китая

Россия в июне увеличила импорт легковых автомобилей из Китая втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные китайской таможни. При этом по сравнению с маем импорт снизился на 6,3% в денежном выражении.

Объем поставок достиг $1,24 млрд. Россия сохранила второе место в рейтинге крупнейших покупателей китайских автомобилей. Первую строчку заняла Великобритания, закупившая машин на $1,27 млрд. Тройку лидеров замкнула Бельгия с объемом импорта автомобилей из Китая на $1,16 млрд в июне.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила поставки СПГ в Китай в первом полугодии 2026 года на 27,8%, до 3,593 млн тонн. По данным таможенного управления КНР, импорт российского газа за шесть месяцев составил $1,811 млрд. В 2025 году поставки достигли рекордных 9,799 млн тонн.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что ситуация с топливом в России не окажет существенного влияния на авторынок. По его словам, несмотря на сложности, в ряде регионов уже фиксируются первые признаки стабилизации обстановки.