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20 июля 2026 в 16:11

Россиянам ответили, почему не стоит работать при открытом больничном

Роскачество: работа при больничном создает риски для сотрудника и начальства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Работа во время открытого больничного создает риски как для самого сотрудника, так и для работодателя, сообщил директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. В разговоре с RT она подчеркнула, что компания обязана соблюдать требования, прописанные в Трудовом кодексе.

Если сотрудник продолжает работать при открытом больничном, это создает риски как для него самого, так и для работодателя. Компания обязана соблюдать требования трудового законодательства и не должна допускать к работе человека, который официально признан временно нетрудоспособным, — пояснила эксперт.

Шульженко обратила внимание, что при легком недомогании оформлять больничный зачастую не нужно. По ее словам, достаточно договориться с работодателем об удаленном формате, если это позволяет специфика предприятия.

Ранее юрист Елена Рудакова рассказала, что одно лишь использование неформальных слов в рабочих чатах, по типу «спс» вместо «спасибо», не может стать основанием для увольнения. По ее словам, такую меру могут принять в ряде случаев, четко прописанных в статье 77 ТК РФ.

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