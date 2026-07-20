В Госдуме рассказали, когда повысят страховые пенсии в 2027 году Депутат Чаплин: страховые пенсии повысят 1 февраля и 1 апреля 2027 года

Страховые пенсии повысят в два этапа в 2027 году — 1 февраля и 1 апреля соответственно, рассказал в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он уточнил, что в ближайшем будущем проиндексируют целый ряд социальных выплат.

В 2027 году страховые пенсии будут повышать в два этапа. Первый — с 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год. Второй — с 1 апреля, дополнительная корректировка с учетом доходов Социального фонда. Для работающих пенсионеров предусмотрен отдельный механизм. С 1 августа 2027 года Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет с учетом страховых взносов, которые перечислял работодатель. Прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами, — подчеркнул Чаплин.

Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера, а военные пенсии — в октябре 2027 года. По его словам, планируется пересмотр доплат для бывших летчиков и шахтеров — четыре раза в год. Маткапитал и другие соцпособия увеличат с 1 февраля. Коэффициент рассчитают по уровню фактической инфляции за 2026 год, заключил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в России с 1 августа ожидается повышение выплат для работающих пенсионеров. Она подчеркнула, что в стране каждый год индексируются свыше 40 социальных пособий.