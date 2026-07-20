Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 15:38

В Госдуме рассказали, когда повысят страховые пенсии в 2027 году

Депутат Чаплин: страховые пенсии повысят 1 февраля и 1 апреля 2027 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Страховые пенсии повысят в два этапа в 2027 году — 1 февраля и 1 апреля соответственно, рассказал в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он уточнил, что в ближайшем будущем проиндексируют целый ряд социальных выплат.

В 2027 году страховые пенсии будут повышать в два этапа. Первый — с 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год. Второй — с 1 апреля, дополнительная корректировка с учетом доходов Социального фонда. Для работающих пенсионеров предусмотрен отдельный механизм. С 1 августа 2027 года Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет с учетом страховых взносов, которые перечислял работодатель. Прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами, — подчеркнул Чаплин.

Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера, а военные пенсии — в октябре 2027 года. По его словам, планируется пересмотр доплат для бывших летчиков и шахтеров — четыре раза в год. Маткапитал и другие соцпособия увеличат с 1 февраля. Коэффициент рассчитают по уровню фактической инфляции за 2026 год, заключил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в России с 1 августа ожидается повышение выплат для работающих пенсионеров. Она подчеркнула, что в стране каждый год индексируются свыше 40 социальных пособий.

Власть
пенсии
выплаты
Общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Происходили страшные вещи»: полковник об освобождении трассы Р-280
Юрист объяснила, что делать при отказе приема ребенка в 10-й класс
Число пострадавших при ударе ВСУ по ж/д станции во Льгове возросло
Мягкие перемены: как обновить интерьер без ремонта и крупных затрат
Популярной блогерше вынесли суровый приговор по делу о наркотиках
Психолог объяснила, как не омрачить отпуск ссорами
Соседи случайно сдали 16-летнего «наркобарона» полиции
Фанат сборной Испании сломал нос болельщице Аргентины после финала ЧМ-2026
«Можно назвать никчемным»: аналитик оценил последствия отставки Сырского
«Никакой пощады»: депутат об ответе России на удар ВСУ по Шебекино
В МИД России рассказали о подготовке встречи Лаврова и Рубио
«Фундамент безопасности страны»: академик РАН о важности вакцинации
Несколько человек пострадали в результате удара дронов по Льгову
«Русская Барби» Таня Тузова назвала Волочкову легендой
Финансист объяснил, как оформить больничный после увольнения
Россиянам ответили, почему не стоит работать при открытом больничном
На Западе раскрыли, что вогнало в полное отчаяние Зеленского
В США рассказали, кто побеждает в противостоянии России и Украины
Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют до конца лета
Появились кадры пожара в исторической усадьбе в центре Москвы
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.