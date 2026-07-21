«Это негабарит»: стало известно, как мародерствуют военные ВСУ Военный ВСУ украл и попытался отправить по почте кованые ворота

Житель Родинского в ДНР Роман Красильников рассказал РИА Новости о попытке украинского военнослужащего отправить кованые ворота через службу доставки. По его словам, речь шла об украденном имуществе.

Один тип (украинский военный. — NEWS.ru) где-то кованые ворота снял, пытался отправить «Новой почтой». Ему сказали, что это негабарит, мы этим заниматься не будем, — заявил Красильников.

Украинские военнослужащие пытались отправлять домой и другие вещи, включая холодильники. Сотрудники службы доставки требовали документы, подтверждающие покупку пересылаемого имущества, добавил он.

Ранее сообщалось, что в городе Путивле в Сумской области действуют банды мародеров, сформированные из латиноамериканских наемников. Эти военные разорвали свои контракты с Вооруженными силами Украины.

Кроме того, жители поселка Краснополье в Сумской области жалуются на мародерство со стороны военнослужащих ВСУ. При этом сотрудники военной полиции и правоохранительных органов Украины никак не реагируют на эти сигналы.