Яйца, гречка, курица: какие продукты значительно подешевели летом 2026-го

Летнее меню россиян стало доступнее. В июне 2026 года крупные розничные сети впервые показали отрицательную наценку на базовый продуктовый набор. По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), минимальные цены на социально значимые товары снизились более чем на 11% по сравнению с прошлым годом. Главный вклад внес «борщевой набор», который подешевел сразу на 27%. Какие продукты уже потеряли в цене и что стоит ждать на прилавках в ближайшие недели — в материале NEWS.ru.

Какие продукты уже подешевели сильнее всего

Сильнее всего за год упали цены на свеклу и картофель — примерно на треть. Также покупатели ощутили значительное снижение стоимости моркови, белокочанной капусты и репчатого лука.

Но снижение коснулось не только овощного отдела. В плюсе оказались любители риса, сливочного масла, свинины и черного чая — эти товары тоже стали доступнее.

Всего эксперты АКОРТ зафиксировали годовое снижение цен в 18 категориях из 25 важнейших. Правда, если сравнивать с маем, средний чек на базовую корзину в июне немного вырос. Это обычная сезонная история, однако удорожание почти полностью нивелировалось удешевлением куриных яиц.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава АКОРТ Станислав Богданов подчеркнул, что в июне сетевые магазины впервые работали с общей отрицательной наценкой на социальные продукты. По его словам, это прямой вклад ретейлеров в поддержку доступных цен в периоды сезонных колебаний.

Почему цены пошли вниз этим летом

Снижение летом затронуло не только еду, но и электронику с товарами повседневного спроса. Однако, как отметил в беседе с NEWS.ru президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер, это не общий тренд на дефляцию, а точечная коррекция. Причины в каждом случае свои.

Один из ключевых факторов — укрепление рубля. Изменение курса влияет на цены с задержкой: импортерам нужно время, чтобы завезти новые партии товаров по более выгодной стоимости. Примечательно, что эффект от сильного рубля может сохраняться даже после того, как курс снова ослабнет, отметил Леер.

Параллельно в России развивается собственное производство. Локализация снижает зависимость от зарубежной логистики и валютных скачков, делая цены более стабильными. На этом фоне усиливается и конкуренция: на рынок выходят новые игроки из Азии и дружественных стран, а отечественные производители расширяют ассортимент. Продавцам приходится активнее корректировать цены и предлагать скидки.

Свою роль сыграла и стабилизация логистики. Бизнес адаптировался к новым маршрутам поставок, выстроил альтернативные платежные механизмы и научился точнее планировать издержки. В совокупности укрепление рубля, рост конкуренции, локализация производства и охлаждение спроса создают условия для снижения цен в отдельных категориях. При этом, по мнению Леера, говорить о формировании устойчивой дефляционной тенденции пока преждевременно.

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Какие продукты продаются ниже закупочной цены

Июньская статистика АКОРТ зафиксировала уникальную ситуацию: ряд товаров в сетевых магазинах реализуется дешевле, чем их закупили у поставщиков. Среди лидеров по отрицательной наценке оказались овощи. Морковь продавалась с минусом 21% к закупочной цене, репчатый лук — с минусом 14%, а белокочанная капуста и картофель — по 11%. Чуть скромнее показатели у свеклы (минус 8%).

Не отстают и другие категории. Гречневая крупа подешевела относительно закупки на 9%, тушка цыпленка-бройлера — на 6,7%, подсолнечное масло — на 5,8%, сезонные яблоки — на 4,7%, рис — на 3%. Говядина ушла в минус на 1,8%, а сахар и мука — на 1,6% и 1,1% соответственно.

Как рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, главная причина такого положения — сезонность. По данным Росстата, в первую половину июля снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось. Например, огурцы подешевели на 15,5%, помидоры — почти на 9%, бананы — на 0,9%.

Кроме того, в июне упала оптовая цена на свинину — на 15–22% в годовом выражении, напомнила NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова. Рынок перенасыщен мясом, а производство продолжает расти, что также давит на цены вниз, указала экономист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие продукты подешевеют в ближайший месяц

По прогнозам экспертов, падение цен на овощи и фрукты продолжится. В ближайшие 30 дней стоит ждать серьезной коррекции.

В частности, томаты, огурцы, свежая зелень и фрукты могут потерять в цене до 30% от текущей стоимости, прогнозирует Борисова. Особенно заметным это падение станет при условии сохранения крепкого рубля и высокого объема импортных поставок.

При этом динамика будет различаться в зависимости от категории. Например, в ближайшие две недели ожидается удешевление ягод — смородины и крыжовника. Однако, как уточнила экономист, существенный спрос и пока еще ограниченное предложение сдержат падение: оно может составить 5–10% по отношению к июньским ценам.

Более заметное снижение эксперты прогнозируют по «борщевому набору». В течение следующих полутора месяцев на рынке подешевеют картофель, лук, морковь и свекла — традиционно их стоимость может снизиться на 20–30%. Также стоит ждать снижения ценника на яблоки и груши. Правда, здесь коррекция будет скромнее — порядка 3–5%, но только в случае высокого урожая, подчеркнула Борисова.

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